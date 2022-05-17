17 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9:15 в отеле Astana Marriott Программа развития ООН в Казахстане совместно с национальными и международными партнерами по развитию проводит брифинг для СМИ, посвященный результатам национальных консультаций, проведенных в Казахстане для определения наиболее приоритетных «зеленых» задач и формирования рекомендаций по их достижению для устойчивого развития в стране.

В 10:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О ходе исполнения поручений Главы государства по вопросам здравоохранения в стране». Спикер: министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В 11:30 МВД РК приглашает посетить экспозиции музея органов внутренних дел. Выставка пройдет во Дворце спорта «Алатау» в Международный день музеев.

В 12:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Популярные мультфильмы телеканала Nickelodeоn на казахском языке». Спикеры: вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров, председатель Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Казбек Майгельдинов, вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов в странах СНГ и Балтии телеканала «Nickelodeon» Мария Косарева.

в 15:00 в бизнес-центре Нурлы-Орда на площадке Казахстанского института общественного развития пройдет заседание экспертного клуба «Sarap» на тему:

«Конституционный референдум – глас народа».

В 15:30 состоится совместное заседание постоянных комиссий маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития и по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

В 16:00 в зале заседаний городского акимата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.

С 18:00 до 00:00 в Национальном музее Республики Казахстан в Международный день музеев состоится культурно-познавательное мероприятие «Сила музеев» в рамках акции «Ночь музеев».

АЛМАТЫ

В 10:30 в ВЦ «Атакент» состоится открытие 27-ой Казахстанской Международной выставки «Здравоохранение – 2022».