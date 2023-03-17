Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.
АСТАНА
В Центральной избирательной комиссии состоятся встречи:
в 09:00 - встреча с Союзом Российской Федерации, Республики Беларусь;
в 09:30 - встреча с председателем ЦИК Таджикистана;
в 10:00 – встреча с представителями ЦИК иностранных государств;
в 11:00 - встреча с МПА СНГ;
в 12:00 - брифинг для иностранных СМИ;
в 14:30 – встреча со Средиземноморской ПА;
в 15:00 - встреча с ОИС;
в 16:00 - встреча с заместителем председателя ЦИК РФ Булаевым Н.И. По итогам встреч запланированы брифинги для представителей СМИ.
В 11:45 в МИД РК состоится официальный визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Казахстан. В рамках визита планируется встреча с руководством внешнеполитического ведомства Казахстана.