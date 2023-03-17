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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта

17 Марта 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.

АСТАНА

В Центральной избирательной комиссии состоятся встречи:

в 09:00 - встреча с Союзом Российской Федерации, Республики Беларусь;

в 09:30 - встреча с председателем ЦИК Таджикистана;

в 10:00 – встреча с представителями ЦИК иностранных государств;

в 11:00 - встреча с МПА СНГ;

в 12:00 - брифинг для иностранных СМИ;

в 14:30 – встреча со Средиземноморской ПА;

в 15:00 - встреча с ОИС;

в 16:00 - встреча с заместителем председателя ЦИК РФ Булаевым Н.И. По итогам встреч запланированы брифинги для представителей СМИ.

В 11:45 в МИД РК состоится официальный визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Казахстан. В рамках визита планируется встреча с руководством внешнеполитического ведомства Казахстана.


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