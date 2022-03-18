РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 17 Март 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.

    НУР-СУЛТАН

    В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 г.

    В 10:00 состоится встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с молодежью г. Нур-Султана по вопросам избирательного процесса.

    В 11:00 состоится церемония вручения государственных наград.

    В 11:00 на площадке KASE в рамках проекта «День эмитента» пройдет онлайн-встреча с главным финансовым директором АО «Казахтелеком» Асхатом Узбековым.

    В 12:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О праздновании Наурыз мейрамы». Спикеры: вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов; руководитель управления культуры Туркестанской области Азимхан Койлыбаев (ZOOM); Заместитель руководителя управления культуры города Нур-Султана Нуран Камзин.

    В 14:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О снятии карантинных мер». Спикер: министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

    В 15:00 в Национальном музее РК пройдет праздничное мероприятие «Наурыз – символ возрождения», посвященное празднику Наурыз.

    В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие персональной юбилейной выставки «Қараөткел бояулары», посвященной 80-летию Канафии Оспанова.


    Теги:
    Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!