НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 г.

В 10:00 состоится встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с молодежью г. Нур-Султана по вопросам избирательного процесса.

В 11:00 состоится церемония вручения государственных наград.

В 11:00 на площадке KASE в рамках проекта «День эмитента» пройдет онлайн-встреча с главным финансовым директором АО «Казахтелеком» Асхатом Узбековым.

В 12:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О праздновании Наурыз мейрамы». Спикеры: вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов; руководитель управления культуры Туркестанской области Азимхан Койлыбаев (ZOOM); Заместитель руководителя управления культуры города Нур-Султана Нуран Камзин.

В 14:30 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О снятии карантинных мер». Спикер: министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В 15:00 в Национальном музее РК пройдет праздничное мероприятие «Наурыз – символ возрождения», посвященное празднику Наурыз.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие персональной юбилейной выставки «Қараөткел бояулары», посвященной 80-летию Канафии Оспанова.