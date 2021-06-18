НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня.

В 9.00 состоится выездной пресс-тур по ознакомлению с ходом совместных работ науки и производства по подведению итогов весенне-полевых работ в ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева».

В 10.00 АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК приглашает представителей СМИ на пресс-тур на промышленные предприятия, расположенные в Специальной экономической зоне «Астана – новый город». В ходе пресс-тура планируется ознакомление с деятельностью и производственным процессом предприятия легкой промышленности ТОО «ASTANA Ютария ltd» и производителя стройматериалов (сендвич-панелей) ТОО «Спецпроектсервис».

В 10.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Атырауской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Атырауской области Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Акмолинской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 17.30 церемония передачи благотворительной помощи на сумму 2000$ (бытовая техника) общественному фонду «Ана үйі» («Дом мамы») от членов группы «Friends of Korea». Данная бытовая техника будет передана и установлена в двух домах общественного фонда, расположенных в городе Нур-Султан, где проживают мамы с детьми.



