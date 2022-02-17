Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля.
НУР-СУЛТАН
В 9.30 в отеле «Шератон» начнется пресс-брифинг и открытие Конференции «Женское предпринимательство на селе - определение форм поддержки и преодоление препятствий». Ссылка на подключение к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2145222089?pwd=ZUxmZGZRTGFMZ0FrbzFwcHVGT1ZCdz09 , Идентификатор конференции: 214 522 2089. Код доступа: 0VEDe7.
В 10.00 состоится X Внеочередной Съезд НПП РК «Атамекен». Трансляцию Съезда можно посмотреть в официальном аккаунте НПП РК «Атамекен» в Facebook и на телеканале Atameken Business Channel в прямом эфире.
В 11.30 в школе –гимназии №26 Центром модернизации образования города Нур-Султана будет проведен круглый стол на тему «Деятельность школьной медиации».
В 11.30 в отеле Ibis Nur-Sultan состоится финал проекта EcobusinessLab, где 25 студентов представят перед членами жюри 21 действующий и жизнеспособный проект, но только три из них получат мини гранты на дальнейшее развитие.
В 12.30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей деятельности МЗ РК: статус проектов ГЧП, централизованный закуп медицинского оборудования и вопросы вакцинации».
Спикеры: вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев; председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Байсеркин; директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов; председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.
В 16.00 пути дальнейшего сотрудничества обсудят с неправительственными организациями в сфере образования члены Правления Фонда «Народу Казахстана» в онлайн-режиме.
В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Новый законопроект о социальном предпринимательстве».
Спикеры: директор департамента политики и развития предпринимательства МНЭ РК Эрик Джамбулов; член рабочей группы по законопроекту, социальный предприниматель Эмин Аскеров.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.
В 19.30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» Казахский государственный симфонический оркестр представит столичным зрителям «Вечер музыкальных контрастов».
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