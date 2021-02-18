НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.

В 15:00 в здании Национальной академической библиотеки РК в онлайн-режиме начнется расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК с участием заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. В рамках заседания будут подведены итоги работы МКС РК в 2020 году и определены основные задачи на 2021 год. Трансляция будет доступна на https://goo.su/4B46.

В 15:00 в Доме дружбы (пр.Б.Момышулы, 24/9) пройдет встреча депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана с членами республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы».

В 16:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О предпринимаемых мерах по снижению уровня насилия над животными». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 11:00 в Национальной библиотеке РК состоится торжественное открытие цикла документальных, экспозиционных и книжных выставок, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 11:30 на площадке региональной службы коммуникаций Алматы пройдет онлайн-брифинг «ОСМС: актуальные вопросы на 2021 год».