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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 декабря

17 Декабря 2019 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 декабря.

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НУР-СУЛТАН

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в Astana HUB состоится пресс-показ сервисов в формате Open API, реализуемых Министерством финансов Республики Казахстан, а также предварительный показ сервиса «Налоговый кошелек».

В 10.00 в Национальном музее РК состоится Международная конференция «Музеи Казахстана: глобальная конкурентоспособность», посвященная 5-летию Национального музея Республики Казахстан.

В 10.30 в пресс-центре «Samruk-Aqparat» состоится конференция «Digital Samruk-2019» с участием председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Есимова Ахметжана Смагуловича.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится пресс-конференция по итогам реализации международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» в 2019 году. Также в ходе мероприятия состоится встреча с зарубежными коллегами по обмену опытом в сфере музейной деятельности.

В 19.00 Посольство Японии в Республике Казахстан проведет торжественный прием по случаю церемонии награждения «Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой» г-на Жакена Таймагамбетова (член-корреспондента Национальной Академии наук, главного научного сотрудника Национального музея РК).

В 19.30 в ЦКЗ «Казахстан» Государственная концертная организация «Қазақконцерт» и Агентство «Хабар» в честь 10-летия Центрального концертного зала «Қазақстан» представляют ежегодный благотворительный концерт «Жаңа жылдық кездесу-2».

АЛМАТЫ

В 10.00 в Отеле Holiday Inn состоится экспертная дискуссия «Транспортные проекты и инициативы в г. Алматы. Процесс принятия решений и информационное сопровождение».

В 16.00 в БЦ «Almaty Towers» состоится совместная пресс-конференция Казахстанской фондовой биржи (KASE), посвященная запуску торгов на ТКС ASTS+ и внедрению услуг ЦК на фондовом рынке.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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