17 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа.

НУР-СУЛТАН

В 11:00 кросс-медийная платформа «Men mediakz» проводит пресс-конференцию «Спортивные распри: что происходит с таэквонд-до в Казахстане?». Онлайн-трансляция будет доступна в телеграмм-канале https://t.me/menaitamyn .

В 11:00 в офисе Народной партии Казахстана начнется круглый стол по проблеме озера Талдыколь - «Городская боль № 6».

В 19:00 - показ фильмов, снятых в рамках VII Центрального-Азиатского конкурса короткометражных фильмов «Снять за 48 часов», в кинотеатре Chaplin Mega Silk Way.

АЛМАТЫ

В 10:30 в Фонде Нурсултана Назарбаева Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) проведет круглый стол, посвященный перспективам интеграции стран Центральной Азии в новую эпоху.

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная открытию Центра «Юридическая консультация» по обеспечению бесплатной юридической консультации в городе Алматы для граждан.