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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 апреля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Апреля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане18 апреля.

АСТАНА

В 10.30состоится заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, на котором будет обсуждаться ответ на депутатский запрос на тему: «Вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

В 11.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности Центра поддержки института семьи «Жанұя» акимата города Астаны».
Спикер: директор КГУ «Центр поддержки института семьи «Жанұя» акимата города Астаны Бахтияр Айтпаев.
Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 15.00в департаменте статистики города Астаны состоится презентация методов сбора данных для расчета инфляции.

В 16.00в Национальном музее Республики Казахстан в рамках 800-летия Султана Бейбарса пройдет выставка фото и архивных документов «Султан Бейбарс: начало возрождения и процветания Мамлюкского государства». Организатор мероприятия Национальный музей РК и Национальный архив РК.

В 16.00состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

АЛМАТЫ

В 11.00в зале имени Н. Даулетовой состоится вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, писателя, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата международной литературной премии «Алаш» и премии Союза писателей Казахстана им. И. Жансугурова Рафаэля Ниязбекова.

14.00в зале им. Н.Даулетовой состоится вечер памяти «Қазақ киносының тарланы», посвященный 100-летию заслуженного деятеля искусств Казахстана, режиссера, сценариста Султан-Ахмета Ходжикова с участием Асанали Ашимова, Болата Шарипа, Болата Нусимбекова, Каната Торебай, Дариги Тлендиевой, работников киностудии «Казахфильм» и других видных казахстанских деятелей театра и кино.


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