Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 17 января

16 Января 2023, 20:00
Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 17 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», меры по обеспечению местного населения пастбищами.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Конкурс государственных грантов для НПО». Спикер: председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман.

В 15:00 в Доме дружбы начнется презентация нового телеканала «Ассамблея ТВ» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Министерства информации и общественного развития РК.


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января
Теги:
Читайте также
Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
Стажер в столичном супермаркете оформила кредиты на своих коллег на 4 млн тенге
Свыше двух миллионов кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы
Снежный фестиваль прошел в Астане
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
Астанчане перечислили в Фонд социального медстархования  67,5 млрд тенге за 2022 год
Музыканты из Японии, Монголии, Израиля, Эстонии приехали на фестиваль в столицу
В столице продавец магазина дверей обманывала покупателей
Новости партнеров
Популярное
1 Крупный завод в СКО выставили на торги
2 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
3 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
4 На сколько обновился состав Сената
5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange

Лента новостей