Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 откроется расширенное заседание коллегии Министерства юстиции РК под председательством министра Марата Бекетаева.

В 15:00 в Научной библиотеке Национального музея Республики Казахстан состоится круглый стол, посвященный обсуждению статьи Президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», в которой Глава государства обозначил необходимость предстоящих мероприятий, приуроченных к 175-летию со дня рождения великого казахского поэта и просветителя.

В 17:00 суд города Нур-Султана проводит круглый стол по реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

АЛМАТЫ

В 10:00 в пресс-центре акимата города Алматы состоится пресс-конференция о перспективах развития зеленого фонда в рамках принятых изменений и дополнений в Закон «Об особом статусе города Алматы». Спикер – руководитель управления зеленой экономики города Алматы Ержан Сейтенов.

В 10:30 в Национальной библиотеке Республики Казахстан запланирована презентация монографии директора Казахского государственного цирка, деятеля культуры, театрального критика Нурбакыта Абдыгалиевича Бокебаева «Развитие циркового искусства в Казахстане». Монография издана в канун 50-летия Казахского цирка (в 2020 году Казгосцирк отметит свой полувековой юбилей).

В 12:00 в здании Дома дружбы начнется отчетная встреча Антикоррупционной службы города Алматы по итогам года, посвященная вопросам проведенной превентивной работы, внедренных проектов и инициатив, результатов проектных офисов.

В 16:00 в республиканском Доме дружбы пройдет мероприятие, посвященное Единому дню открытых дверей Центров волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана. В ходе мероприятия будет представлена презентация Концепции с разъяснением целей и задач волонтерской деятельности.