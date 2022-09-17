НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 сентября.

В 10:30 в ТРЦ «Азия Парк» посольство Эстонии в Казахстане и представительство Европейского союза в Казахстане проведут акцию по очистке реки Карасу в Нур-Султане в рамках климатической дипломатии ЕС, экологической кампании #EUBeachCleanup и в преддверии Всемирного дня чистоты.





В 12:00 на столичном ипподроме «Қазанат» пройдет церемония торжественного открытия марафона и презентация команд-участников. В мероприятии примут участие Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, министр культуры и спорта Даурен Абаев, депутаты Парламента и видные общественные деятели страны.

В 19:00 в здании МФЦА Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация шахмат» проведет церемонию открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ.