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    20:36, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 сентября.

    В 10:30 в ТРЦ «Азия Парк» посольство Эстонии в Казахстане и представительство Европейского союза в Казахстане проведут акцию по очистке реки Карасу в Нур-Султане в рамках климатической дипломатии ЕС, экологической кампании #EUBeachCleanup и в преддверии Всемирного дня чистоты.


    В 12:00 на столичном ипподроме «Қазанат» пройдет церемония торжественного открытия марафона и презентация команд-участников. В мероприятии примут участие Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, министр культуры и спорта Даурен Абаев, депутаты Парламента и видные общественные деятели страны.

    В 19:00 в здании МФЦА Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация шахмат» проведет церемонию открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ.


    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
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