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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 ноября

16 Ноября 2022, 20:35
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 ноября
16 Ноября 2022, 20:35

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 ноября.

В 10:00состоится пленарное заседание Сената РК.

В 10:00 в «The Ritz-Carlton Astana» пройдет пресс-конференция компании «New Aeon», которая поделится результатами борьбы с интернет-мошенниками на примере народного IPO «КазМунайГаз», Halyk Bank и других участников рынка. Также пройдет презентация демоверсии пилотного робота, который обеспечивает радарный поиск и своевременное обнаружение мошеннических веб-ресурсов.

В 15:00 состоится пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Смартфонизация госуслуг: промежуточные итоги 2022 года. Обновления мобильного приложения eGov Mobile».

Спикеры: председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Коняшкин Ростислав Анатольевич; заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Уразова Арай Асылбековна.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


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