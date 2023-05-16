АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 мая.

АСТАНА

В 09:00в Конгресс-центре пройдет образовательная конференция «Білімді ұрпақ – білімді ел», инициируемая ОФ «Қазақстан халқына». В рамках программы предусмотрена выставка-инсталляция образовательных программ и проектов Фонда, пленарное заседание и панельные сессии.

В 09:30в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоится ежегодная конференция Астанинского хаба госслужбы на тему: «Меритократия. Добропорядочность. Инновации», в которой примут участие представители 30 стран - Америки, Европы, Африки, Азии, Центральной Азии и Кавказа, АСЕАН.

В 10:00в Доме экономики в Институте экономических исследований пройдёт мероприятие «Открытый диалог» на тему «Демографические вызовы Казахстана: урбанизация».

В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О газификации столицы». Спикер: Максат Есмагулов - руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны.

В 12:00 -пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Актюбинской области». Спикер: аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

В 14:00в Мажилисе начнется Правительственный час. Тема: «О развитии науки» в рамках реализации Послания Главы государства К.Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Докладчик - министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

В 16:00 - совместное заседание постоянных комиссий маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью и по вопросам социально-культурного развития.

В 19:00на сцене Национального военно-патриотического центра РК Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева и ансамбль народной музыки «Сарыарқа» представляют концертную программу «Өр Алтай».

АЛМАТЫ

В 09.00в ВЦ «Атакент» откроется 28-ая Казахстанская международная выставка «Здравоохранение» - KIHE 2023.