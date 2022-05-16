16 Мая 2022 20:05

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания развитие животноводства и дорожной отрасли. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 11:00 в ЦИК РК состоится заседание Центральной комиссии референдума.

В 11:00 депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Сауытбек Абдрахманов и Юрий Ли встретятся с профессорско-преподавательским составом и студентами «Колледжа сервиса и туризма» акимата города Нур-Султана (ул. Карасай батыра 19) в рамках проведения референдума в Казахстане.

В 11:00 ЕНУ им. Л.Н. Гумилева организует республиканский форум «Новый Казахстан: единство и ответственность молодежи» в формате телемоста с участием представителей МОН РК, республиканского молодежного движения, управления по вопросам молодежной политики акиматов, проректоров по воспитательной работе вузов, специалистов по работе с молодежью, председателей организаций студенческого самоуправления и студентов.