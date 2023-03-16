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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта

16 Марта 2023, 21:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта.

АСТАНА

В 11:00состоится заседание Центральной избирательной комиссии РК об итогах организации электорального обучения, итогах предвыборной агитации, рассмотрении обращений участников избирательного процесса и готовности избирательных участков к предстоящим выборам.

В 11:00в Национальной академической бибилиотеке РК пройдет праздничное мероприятие «Ұлыстың Ұлы күні – әз-Наурыз».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется брифинг на тему «О культурно-массовых мероприятиях, посвященных празднованию Наурыз мейрамы».

В 14:00- пресс-конференция АО «НАК «Казатомпром», посвященная результатам деятельности компании за 2022 год.

В 15:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны запланирован брифинг на тему «Профилактика кори».

В 15:00на площадке Казахстанского института общественного развития пройдет заседание экспертного клуба «Sarap» на тему: «Выборы-2023: актуальные тенденции политической коммуникации, взаимодействия и ответственности».


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