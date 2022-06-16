16 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Мажилисе пройдут Парламентские слушания по вопросам развития водной отрасли.

В 10:00 в отеле Hilton Astana в рамках конгресса Astana Mining & Metallurgy состоится III Форум угольной промышленности, организуемый Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП).

В 11:00 на площадке Международного выставочного центра EXPO состоится Международная выставка туризма, спорта и активного образа жизни Qazaqstan Live Fest 2022.

В 11:00 в Назарбаев Университете - пресс-конференция на тему «Казахстанский стартап делает прорыв в логистике»

В 11:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК на медиа-площадке Министерства обороны Республики Казахстан состоится брифинг «Военно-патриотическое воспитание и Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2022» и «О мерах реализации поручения Главы государства по устранению правонарушений и негативных явлений в армии».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2022».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в МВЦ EXPO состоится круглый стол «Национальные парки: новая модель экологического туризма», посвященный обсуждению развития экологического туризма в национальных парках.

В 15:00 в Конгресс центре EXPO пройдет Национальный медицинский саммит «Здоровая нация».

В 16:00 в Высшем колледже транспорта и коммуникаций начнется городской дебатный турнир «Лига дебатов колледжей-2022».

В 19:00 на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им.К.Куанышбаева состоится премьера спектакля «Баян Сұлу - Қозы Көрпеш».

АЛМАТЫ

В 11:00 в здании Almaty Gallery - фотовыставка «Біз», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.

В 15:00 состоится встреча акима города Алматы Ерболата Досаева с населением Медеуского района в Назарбаев Интеллектуальной школе, по адресу ул. Жамакаева, 145.

В 15:00 - заседание круглого стола «Стратегическое партнерство грузовладельца и логистического оператора: проблемы и перспективы» в рамках эксперт-форума «Магистраль».

В 18:30 пройдет торжественная церемония вручения Ордена Почетного Легиона Французской Республики генеральному директору Торгово-промышленной палаты Франция-Казахстан.