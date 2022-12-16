Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 декабря

16 Декабря 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 декабря.

АСТАНА

В 11:00 в Международном выставочном центре «EXPO» состоится молодежный проект «Qogam Fest».

В 12:00 в Международном выставочном центре EXPO состоится новогодняя ярмарка «Жаңа Жыл Fest».

В 12:00 в рамках Года детей в концертном зале имени Розы Баглановой Государственная концертная организация проведет мастер-класс на тему «Традиционное певческое искусство» в рамках проекта «Детская филармония».

Фото: www.istockphoto.com



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