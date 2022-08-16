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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 августа
16 Августа 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 августа.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султана седьмого созыва.

В 10:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведении Центрально-Азиатского форума волонтеров».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг «О ходе газификации столицы». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султан в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/ .

В 15:00 в преддверии наступления отопительного периода и в целях предупреждения пожаров департамент по ЧС города проведет рейд по жилому сектору. Место сбора: пр Богенбай-батыра, 4, специализированная пожарная часть № 5.


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