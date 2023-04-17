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    20:00, 16 Апрель 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля.

    АСТАНА

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О мерах по борьбе с браконьерством».

    В 11:00 в Казмедиа орталығы презентация новых инструментов поддержки предпринимателей «Мен Кәсіпкер».

    В 14:00 на территории Международного финансового центра (МФЦА) - церемония открытия матча женской сборной Казахстана по шахматам против женской сборной мира.

    АЛМАТЫ

    В 9:00 - пресс-тур на производственные площадки Алматинской ТЭЦ-3 (село Отеген Батыра, ул. Заманбека Батталханова, 20).

    В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция «21-й ежегодный международный фестиваль «Праздник джаза в Алматы».


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