20:00, 16 Апрель 2023 | GMT +6
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля.
АСТАНА
В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О мерах по борьбе с браконьерством».
В 11:00 в Казмедиа орталығы презентация новых инструментов поддержки предпринимателей «Мен Кәсіпкер».
В 14:00 на территории Международного финансового центра (МФЦА) - церемония открытия матча женской сборной Казахстана по шахматам против женской сборной мира.
АЛМАТЫ
В 9:00 - пресс-тур на производственные площадки Алматинской ТЭЦ-3 (село Отеген Батыра, ул. Заманбека Батталханова, 20).
В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция «21-й ежегодный международный фестиваль «Праздник джаза в Алматы».