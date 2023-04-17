АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 апреля.

АСТАНА

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг «О мерах по борьбе с браконьерством».

В 11:00 в Казмедиа орталығы презентация новых инструментов поддержки предпринимателей «Мен Кәсіпкер».

В 14:00 на территории Международного финансового центра (МФЦА) - церемония открытия матча женской сборной Казахстана по шахматам против женской сборной мира.

АЛМАТЫ

В 9:00 - пресс-тур на производственные площадки Алматинской ТЭЦ-3 (село Отеген Батыра, ул. Заманбека Батталханова, 20).