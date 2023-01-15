Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 января

15 Января 2023, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 января.

АСТАНА

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «О легализации иностранных автомобилей». Спикер: и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.