НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 сентября.

В 9:30 программа развития ООН в Казахстане представит результаты своего социологического опроса «Осведомленность населения Республики Казахстан об изменении климата». Место проведения: ул. Мухамедханова, 4 Б, блок Н.

В 10:00 состоится совместное заседание палат Парламента РК.

В 10:00 в здании конгресс-центра пройдет итоговое заседание І конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

В 11:00 в бизнес-центре «Down Town» пройдет пресс-конференция, посвященная началу работы Альянса молодых юристов и адвокатов – независимых наблюдателей «ӘДІЛ САЙЛАУ 2022».

В 11:00 в НАБ РК состоится презентация сборника рассказов-антологий «Голос».

В 12:00 состоится пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О гастрольном туре в рамках проекта «ЕЛ БІРЛІГІ – ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН».

Спикеры: директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Райымкулова; директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Тимур Урманчеев; заслуженный деятель РК, солистка отдела «Халық қазынасы» Раушан Оразбаева; заслуженный деятель РК, руководитель отдела «Классическое искусство» Азамат Желтыргузов; лауреат международных конкурсов, солист отдела «Эстрадное искусство» Алибек Альмадиев.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 пройдет пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе реализации ОСМС и планах по улучшению системы медстрахования в рамках Послания Главы государства».

Спикеры: директор департамента координации ОСМС МЗ РК Шайхыбекова Гулжан Тураровна, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ашуев Айдын Жумабекович, заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Мұхамеджан Ілияс Тұнғышқанұлы, эксперт экономики здравоохранения, член рабочей группы по вопросам повышения эффективности реализации системы ОСМС Нургожаев Али Александрович.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация романа-трилогии «Семсер жүзіндегі серт» по случаю 220-летия со дня рождения Кенесары хана.

В 16:00 в здании Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист».

В 16:00 в столичном бизнес-центре «Москва» откроется уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству легендарного рок-музыканта Виктора Цоя и приуроченная к его 60-летию.

АЛМАТЫ

В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «В защиту Алматинского ипподрома и передачи его в коммунальную собственность выступают коневоды Казахстана».

















Фото: pixel-shot.com

