НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 9:00 состоится заседание Сената Парламента РК. Будет транслироваться в режиме онлайн на сайте parlam.kz .

В 11:00 в здании Национальной академической библиотеки пройдет пресс-конференция Республиканского Центрального совета организаций ветеранов войны в Афганистане.

В 11:00 - презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции». Трансляция заседаний в онлайн режиме предусматривается на сайте parlam.kz.

В 11?00 - презентация обновленного акселератора Techpreneurs.

Techpreneurs — это усовершенствованная программа непрерывной поддержки стартап-проектов разных стадий. Программа является абсолютно бесплатной как для резидентов, так и для участников из других стран мира и поддерживается правительством Республики Казахстана.

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об итогах купального периода и подготовке к отопительному периоду».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz,

https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:00 - совещание «Укрепление форм взаимодействия гражданского сектора с Парламентом Республики Казахстан» на платформе ZOOM.

В 14:00 Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога и посольство Республики Казахстан в Чешской Республике при содействии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан проводит международный круглый стол «Казахстанский опыт межконфессионального и межкультурного диалога». Онлайн-трансляция международного форума будет проводиться в смешанном формате, офлайн и онлайн на платформе ZOOM.

В 15.00 - презентация законопроекта «О биологической безопасности Республики Казахстан» с сопутствующими поправками. Трансляция в онлайн-режиме на сайте www.parlam.kz.

В 15.00 в пресс-центре «Sputnik Казахстан» международное экспертное заседание на тему «Оценка ситуации в Афганистане в контексте обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии».

Заседание пройдет с участием экспертов Казахстана, России, Кыргызстана на площадках международного мультимедийного пресс-центра Sputnik в Нур-Султане и Бишкеке. Целью мероприятия является оценка возможного влияния ситуации в Афганистане на безопасность в Центрально-Азиатском регионе, прогнозы развития событий.

В 16:00 состоятся публичные слушания маслихата города Нур-Султана на тему: «Обеспечение повышения социального статуса педагогических работников».

Публичные слушания пройдут в режиме онлайн в аккаунте маслихата в социальной сети Facebook.