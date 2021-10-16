НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 октября.

В 11.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация справочного альбома «Үздік 30 ауыл». В мероприятии примут участие секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев, государственный деятель, ученый, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбеков, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип и др.





В 11.00 в отеле Hampton by Hilton состоится первая конференция программы Sustainability Living Lab (SLL) с участием представителей высших учебных заведений Казахстана. Программа реализуется Офисом Устойчивого развития Назарбаев Университета совместно с Корпоративным фондом «National Conservation Initiative» при поддержке компании Шеврон.