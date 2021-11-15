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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября

15 Ноября 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - санитарно-эпидемиологическая ситуация, обеспечение доступа к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах и вопросы повышения качества высшего образования.

В 10:00 начнется онлайн-встреча председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанова с представителями гражданского общества на тему «Роль НПО в вопросах противодействия коррупции».

В 10:30 в МФЦ «Астана» стартует круглый стол по теме «Перспективы развития отрасли телекоммуникаций и цифровизации в Казахстане».

В 11:00 в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет торжественное заседание участников Каспийского Трубопроводного Консорциума в честь 25-летия подписания договора Акционеров.

В 11:00 в Палате предпринимателей запланировано очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством И. Елекеева.

В 15:.00 в формате видеоконференцсвязи под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет заседание участников Национального совета общественного доверия (НСОД).

В 17:00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул.Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки членов Молодежного объединения Союза молодых художников г.Нур-Султан «Время перемен».


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