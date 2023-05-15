АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 мая.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-апрель 2023 года; готовность к пожароопасному периоду (лесные и степные пожары).

В 10:00 на базе школы-лицея №66 имени Д. Конаева пройдет пресс-брифинг в рамках Республиканской конференции для педагогов «Вместе растим здоровое поколение». Конференция посвящена реализации образовательной программы «Школа здорового питания» в школах Казахстана.

В 11:00 в Палате предпринимателей города начнется пресс-конференция «Как избежать кризис в стране?». Организаторы: отраслевой совет по строительству и земельным отношениям Палаты предпринимателей города Астаны, РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», Ассоциация управляющих и сервисных компаний «QAZPROPERTY», ОЮЛ «Союз камнеобрабатывающей отрасли Казахстана «Qazaq Stone».

В 15:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан в преддверии Международного дня музеев и Международного дня чая откроется фондовая выставка «Мир чайных традиций».

В 15:00 в Мажилисе состоится презентация отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

В 16:00 стартует совместное заседание постоянных комиссий маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства и по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

АЛМАТЫ

В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане. В преддверии Дня защиты детей, отмечаемого в Республике Казахстан 1 июня, ЮНИСЕФ объявит о назначении участников популярной Q-Pop группы «NINETY ONE» Послами доброй воли ЮНИСЕФ. Солисты «NINETY ONE» присоединятся к числу других знаменитых людей по всему миру, которые благодаря своим голосам и известности занимаются защитой и продвижением прав детей.