Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта.

АСТАНА

В 10:00 -заседание Сената Парламента РК.

В 10:00Назарбаев Университет и Программа развития ООН подпишут заявление о сотрудничестве.

В 11:00на площадке Палаты предпринимателей города Астаны состоится заседание по вопросам образования и занятости с участием руководства управления образования города Астаны.

АЛМАТЫ

В 11:00- презентация нового юбилейного сезона «31 канала» в Rixos Almaty.