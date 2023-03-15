Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта
15 Марта 2023, 20:00
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 марта.
АСТАНА
В 10:00 -заседание Сената Парламента РК.
В 10:00Назарбаев Университет и Программа развития ООН подпишут заявление о сотрудничестве.
В 11:00на площадке Палаты предпринимателей города Астаны состоится заседание по вопросам образования и занятости с участием руководства управления образования города Астаны.
АЛМАТЫ
В 11:00- презентация нового юбилейного сезона «31 канала» в Rixos Almaty.
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