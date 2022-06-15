15 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 июня.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в отеле Hilton Astana пройдет открытие 12-го Международный горно-металлургический Конгресс Astana Mining & Metallurgy – АММ 2022.

В 10:00 - заседание Сената Парламента РК.

В 15:00 в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» пройдет круглый стол по вопросу лицензирования детских садов в Казахстане.

В 15:00 Минторговли проведет онлайн-конференцию по вопросам защиты прав потребителей на портале «Открытый диалог «. Ссылка на онлайн-конференцию: https://dialog.egov.kz/conference/2476.

В 18:00 в ТРЦ «Керуен сити» Общество родителей особенных детей проведет показ иклюзивной коллекции Freedom и презентацию книги «Особенное счастье».

В 19:00 в Назарбаев Центре состоится церемония награждения победителей отраслевого Конкурса «Золотой Гефест» с участием министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеком Ускенбаевым.

В 19:30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» состоится Музыкальный перформанс «ШАҢЫРАҚ».

АЛМАТЫ

В 10:00 пройдет второй региональной Саммит по Целям в области устойчивого развития стран Центральной Азии «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии». Саммит организован Правительством Республики Казахстан в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане при финансовой поддержке Европейского Союза.

В 10:00 в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки МОН РК состоится международная научно-практическая конференцию «Миссионерская деятельность в Центральной Азии: история и современность».