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    20:00, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 июля.

    НУР-СУЛТАН

    В 12:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Внедрение принципов саморегулирования при переходе на новые формы управления многоквартирными жилыми домами».

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    АЛМАТЫ

    В 11:00 на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится онлайн-пресс-конференция «Промежуточные итоги реализации проекта «Марафон добрых дел» в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан».



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