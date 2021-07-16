НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 июля.

НУР-СУЛТАН

В 12:00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Внедрение принципов саморегулирования при переходе на новые формы управления многоквартирными жилыми домами».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 11:00 на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится онлайн-пресс-конференция «Промежуточные итоги реализации проекта «Марафон добрых дел» в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан».



