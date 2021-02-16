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    22:35, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля.

    В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь 2021 года. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

    В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.

    Тема: Реализация стратегических задач в системе организации экспортных поставок нефти из Республики Казахстан.

    Спикеры: Генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» Николай Горбань, заместитель генерального директора по связям с Правительством РК АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» Кайргельды Кабылдин, заместитель председателя Правления АО «Национальная компания» КазМунайГаз» Данияр Берлибаев.

    В 16:00 на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm» пройдет заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства. Повестка дня: «Об итогах контрольных мероприятий Ревизионной комиссии города Нур-Султана по реализации антикризисных мероприятий за 2020 год, направленных на поддержание социально-экономической стабильности в столице».


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