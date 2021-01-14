+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -13 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января

14 Января 2021 21:00
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января.

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 января

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в «Қазмедиа орталығы» начнется совместное заседание палат Парламента РК с участием Президента.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится круглый стол на тему «Наследие Сарыарки в центре степной Евразии». В рамках мероприятия будет презентована коллективная монография «Наследие Сарыарки в центре степной Евразии».



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:

Автор:

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив