Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в «Қазмедиа орталығы» начнется совместное заседание палат Парламента РК с участием Президента.



В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится круглый стол на тему «Наследие Сарыарки в центре степной Евразии». В рамках мероприятия будет презентована коллективная монография «Наследие Сарыарки в центре степной Евразии».



