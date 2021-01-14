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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января
14 Января 2021 21:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января.
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НУР-СУЛТАН
В 10.00 в «Қазмедиа орталығы» начнется совместное заседание палат Парламента РК с участием Президента.
В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится круглый стол на тему «Наследие Сарыарки в центре степной Евразии». В рамках мероприятия будет презентована коллективная монография «Наследие Сарыарки в центре степной Евразии».
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