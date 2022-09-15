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    20:35, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 сентября.

    В 9:15 состоится церемония посадки деревьев в Парке мира и согласия.

    В 10:00 во Дворце независимости пройдут секционные заседания в рамках Съезда мировых и традиционных религий.

    В 11:00 пройдет очередной круглый стол Народной партии Казахстана по проблеме точечной застройки в прямом эфире на канале YouTube.

    В 12:00 состоится пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Самрук-Казына: реформы 2.0.». Спикер: председатель правления АО «Самрук-Қазына» Саткалиев Алмасадам. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.

    В 12:00 созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султан седьмого созыва «О переименовании города Нур-Султан - столицы Республики Казахстан в город Астана – столицу Республики Казахстан».

    В 15:00 во Дворце независимости состоится церемония закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    В 15:00 в управлении полиции района «Есиль» состоится брифинг на тему: «О состоянии миграционной ситуации на территории города Нур-Султан». Спикер: начальник управления миграционной службы ДП Нур-Султана Арман Баймухамет.

    В 16:30 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил в Нур-Султане состоится чествование военнослужащих, приуроченное ко Дню танкиста.





    Фото: www.istockphoto.com

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    СМИ Анонс Казинформа
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