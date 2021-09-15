Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 сентября
НУР-СУЛТАН
В 10:00 - XVII Евразийский медиафорум. Трансляция доступна на сайте eamedia.org и на youtube-канале eurasianmediaforum.
В 12.00 начнется онлайн-брифинг «Вакцинация работников группы компаний АО «Самрук-Қазына».
В 16:00 в пресс-центре Банка развития Казахстана состоится пресс-брифинг по случаю открытия финансирования между АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Масло-Дел Петропавловск» по проекту строительства нового маслоэкстракционного завода мощностью переработки масличных культур в г. Петропавловске.
В 16.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О промежуточных итогах и актуальных вопросах переписи населения». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.