НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 - XVII Евразийский медиафорум. Трансляция доступна на сайте eamedia.org и на youtube-канале eurasianmediaforum.

В 12.00 начнется онлайн-брифинг «Вакцинация работников группы компаний АО «Самрук-Қазына».

В 16:00 в пресс-центре Банка развития Казахстана состоится пресс-брифинг по случаю открытия финансирования между АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Масло-Дел Петропавловск» по проекту строительства нового маслоэкстракционного завода мощностью переработки масличных культур в г. Петропавловске.

В 16.30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О промежуточных итогах и актуальных вопросах переписи населения». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.