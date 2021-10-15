РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября.

    В 9.30 пройдет онлайн совещание по теме «Современные проблемы редких видов хищных птиц в Республике Казахстан» организованной Ассоциацией экологических организаций Казахстана. В онлайн совещаний примут участие представители центральных государственных органов, Комитета национальной безопасности, депутаты Мажилиса Парламента РК, эксперты экологических организаций, бизнес сообществ и сотрудники Центра по разведению дроф-красоток.

    Ссылка на ZOOM – совещание:

    https://us02web.zoom.us/j/2145222089?pwd=ZUxmZGZRTGFMZ0FrbzFwcHVGT1ZCdz09.

    В 10.00 в Национальной академической библиотеке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с ОО «Ассоциация социологов Казахстана» (АСК) пройдет 15 октября 2021 года экспертная встреча на площадке VII-го КОНГРЕССА СОЦИОЛОГОВ КАЗАХСТАНА по теме: «Независимый Казахстан: социальные изменения и перспективы будущего», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    В 11.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится пресс-конференция Kaspersky «Эволюция защиты от кибератак корпоративного и промышленного пространства».

    В 11.30 созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султан седьмого созыва, проведение которой состоится на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm».

    В 14.30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Мангистауской области». Спикеры: заместитель акима Мангистауской области Калмуратова Гульмира Муратовна; начальник управления здравоохранения Мангистауской области Жумиров Аманбек Кабдешевич; и.о. начальника управления санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области Коркимбаева Гульнар Утебаевна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки «Культурное наследие моей страны» по итогам одноименного международного конкурса среди детей и юношества Казахстана и Индонезии.


    В 16.30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Спикеры: министр здравоохранения Алексей Цой; первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов; вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният; вице-министр, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов; вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов; исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Бекболат Байжанов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


    Теги:
    СМИ Анонс Казинформа
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!