НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 октября.

В 9.30 пройдет онлайн совещание по теме «Современные проблемы редких видов хищных птиц в Республике Казахстан» организованной Ассоциацией экологических организаций Казахстана. В онлайн совещаний примут участие представители центральных государственных органов, Комитета национальной безопасности, депутаты Мажилиса Парламента РК, эксперты экологических организаций, бизнес сообществ и сотрудники Центра по разведению дроф-красоток.

Ссылка на ZOOM – совещание:

https://us02web.zoom.us/j/2145222089?pwd=ZUxmZGZRTGFMZ0FrbzFwcHVGT1ZCdz09.

В 10.00 в Национальной академической библиотеке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с ОО «Ассоциация социологов Казахстана» (АСК) пройдет 15 октября 2021 года экспертная встреча на площадке VII-го КОНГРЕССА СОЦИОЛОГОВ КАЗАХСТАНА по теме: «Независимый Казахстан: социальные изменения и перспективы будущего», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В 11.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится пресс-конференция Kaspersky «Эволюция защиты от кибератак корпоративного и промышленного пространства».

В 11.30 созывается внеочередная сессия маслихата города Нур-Султан седьмого созыва, проведение которой состоится на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm».

В 14.30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Мангистауской области». Спикеры: заместитель акима Мангистауской области Калмуратова Гульмира Муратовна; начальник управления здравоохранения Мангистауской области Жумиров Аманбек Кабдешевич; и.о. начальника управления санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области Коркимбаева Гульнар Утебаевна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится открытие выставки «Культурное наследие моей страны» по итогам одноименного международного конкурса среди детей и юношества Казахстана и Индонезии.





В 16.30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Спикеры: министр здравоохранения Алексей Цой; первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов; вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният; вице-министр, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов; вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов; исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Бекболат Байжанов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.