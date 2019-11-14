Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 вдоль жилого комплекса «Венский квартал» состоится открытие улицы имени Фаризы Онгарсыновой.

В 10:00 в здании Комитета по финансовому мониторингу начнется выездное заседание комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам по вопросам совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям Сената Парламента Республики Казахстан.

В 10:00 Министерство юстиции проводит круглый стол «Разработка текста закона на государственном языке: проблемы языкового обеспечения».

В 10:00 в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева пройдет международная научно-практическая конференция под названием «Роль и тенденции развития прессы в глобальной медиасреде», посвященная 100-летию газеты «Egemen Qazaqstan».

В 10:00 в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре состоится Криминологический форум на тему «Актуальные вопросы усиления защиты прав предпринимателей и их законных интересов».

В 11:00 в Большом зале имени Жамбыла Жабаева Казахского национального университета искусств стартует I Международный конкурс композиторов «New Music Generation 2019».

В 16:00 в Национальной академической библиотеке пройдет презентация книг Ф.Онгарсыновой «Июль» и «Полдневный жар».

В 16:00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

В 17:00 в Российском центре науки и культуры откроется персональная выставка члена Союза художников Казахстана Нины Терещенко «Мифы и сказки в образах и красках».

АЛМАТЫ

В 08:00 в Национальной академии наук РК стартует Республиканская научно-практическая конференция «Рухани жаңғыру және Ұлы Даланың ұлы тұлғалары: тарихи сабақтастық».

В 09:00 в Доме ООН состоится Первый региональный Саммит по вопросам финансирования целей устойчивого развития (ЦУР). Основной повесткой дня станет решение задач финансирования таких целей как обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех, доступ к недорогостоящим и надежным источникам энергии, а также принятие мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

В 09:00 в КазНУ им. аль-Фараби начнется республиканский форум молодежи «Мен жастарға сенемін!», посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан.

В 09:30 в The Ritz-Carlton Almaty пройдёт конференция, организованная Национальным банком РК и Ассоциацией финансистов Казахстана, на тему: «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана».

В 14:00 в отеле Rixos откроется Экономическая конференция правительства Москвы: Пленарная сессия по вопросам экономического, инвестиционного, делового сотрудничества Москвы и Алматы.

В 19:00 в «Ғылым Ордасы» состоится торжественная церемония вручения первой республиканской Премии за вклад в развитие социального предпринимательства «Ózgerіs ustasy».