14 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июня.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 - внеочередная сессия маслихата города Нур-Султана седьмого созыва.

В 9:30 в гостинице Park Inn by Radisson Hotel Astana начнется международный семинар-практикум «Институциональная поддержка Национального центра качества дорожных активов».

В 10:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в зале заседаний городского маслихата пройдут публичные слушания «О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султана».

В 10:00 - первое испытание детского автобуса GOLDEN DEFENDER в Казахстане. Испытание будет проходить в лабораторном центре с уникальной безэховой камерой, аналогов которой нет в СНГ.

В 11:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Об экологической ситуации в Казахстане».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 11:00 в Казахском национальном университете искусств «Шабыт» состоится XX сессия Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана с повесткой дня «Новый Казахстан – эффективное государство с сильным гражданским обществом».

В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Туркестанской области в рамках поручений Главы государства».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 по адресу проспект Кабанбай батыра, 19 состоится круглый стол «Зеленые технологии в контексте угольной генерации» с участием представителей уполномоченных органов РК, а также угольной промышленности и др.

В 15:00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан пройдет презентация первой Национальной литературной премии «Айбоз».

АЛМАТЫ

В 10:00 в Зале имени Н. Даулетовой Национальной библиотеки РК состоится республиканская конференция правообладателей.

В 11:00 - официальное открытие V Летней школы молодых архивистов.

В 13:30 в гостинице Novotel Almaty City Center, ул. Достык, 104А состоится казахстанско-литовский бизнес-форум.

В 15:00 в Музее Алматы откроется выставка «Бай-қуатты болайық!», посвященная 70-летию известного телеведущего, ветерана казахского телевидения Нуртлеу Имангалиулы.