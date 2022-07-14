14 Июля 2022 20:20

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 июля.

В 12:00 состоится пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидемиологической ситуации в стране». Спикер: министр здравоохранения Ажар Гиният. Ссылки на трансляцию:

https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:30 состоится заседание Правительства. На повестке заседания меры по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 14 июля 2022 года.