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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 февраля

14 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 февраля.

АСТАНА

В 10:00 во Дворце единоборств «Jekpe-Jek» Ассоциация боевых искусств города Астаны проведет тренерский совет с участием представителей федерации, на которой членам Ассоциации будет выдано более одной тысячи экземпляров спортивной экипировки.

В 10:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам регистрации партийных списков политических партий на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 19 марта 2023 года.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Государственные услуги для граждан пенсионного возраста». Спикер: заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Айгуль Таласова.

В 12:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О концертах и гастрольных турах коллектива «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой в 2023 году». Спикеры: директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Райымкулова; заместитель директора по творческой деятельности Серик Нурмолдаев; руководитель Казахского государственнего фольклорного ансамбля «Астана Сазы» Мадияр Молдыбаев; художественный руководитель Государственной концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой» Тимур Урманчеев.

В 14:00 в Центре материнства и детства пройдет мероприятие в честь Международного дня онкобольного ребенка.

В 15:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О реформах в недропользовании по углеводородам». Спикер: вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов.


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