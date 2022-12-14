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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря

14 Декабря 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 декабря.

АСТАНА

В 10:00состоитсяпленарное заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 маслихат столицы проводит публичные слушания на темы «О присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане»; «О присвоении наименований некоторым составным частям города Астаны».

В 15:00 РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК проводит пресс-конференцию на тему «Легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года». Спикер: исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

В 16:00 во Дворце Школьников состоится благотворительный концерт творческих коллективов столичного этнокультурного объединения корейцев, приуроченный ко Дню независимости Республики Казахстан, 85-летию проживания корейцев в Казахстане, 30-летию дипломатических отношений между республиками Казахстан и Корея.

В 18:30 в Hotel Rixos President Astana пройдет уникальная коллаборация студентов с университета КазУТБ проект «Be Unique» и Rixos President Astana.


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