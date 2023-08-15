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    20:35, 14 Август 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 августа.

    АСТАНА

    В 10.00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-июль 2023 года; подготовка к новому учебному году.

    В 11.00 состоится брифинг Службы коммуникаций на тему: «О принимаемых мерах о профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в столице». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01

    В 11.00 состоится очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Ирака Елекеева. Место проведения: Бизнес-центр «BCC Centre», Палата предпринимателей города Астаны, пр.Б. Момышулы, 2/1, 4 этаж, конференц-зал.

    В 12.00 в спортивном комплексе QAZAQSTAN начнется торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню спорта. Адрес: пр. Туран, 59.

    В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О вопросах легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года» Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz


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