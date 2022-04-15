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    20:00, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 апреля.

    НУР-СУЛТАН

    В 10:30 в казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова состоится XVII международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2022», посвященная роли фундаментальной науки в развитии современного общества.

    В 11:00 в Национальном музее РК пройдет открытый турнир по асық ату среди школьников в рамках «Года ребенка».

    В 11:00 ТОО «Эко-Полигон Астаны» организовывает санитарный субботник на территории полигонного комплекса по республиканской трассе Нур-Султан – Павлодар, в котором примут участие 100 волонтеров МРЦ «Астана жастары».

    В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «Письменное наследие истории Великой степи», организованной совместно с Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК.

    В 19:30 в Центральном концертном зале «Қазақстан» музыкальные шедевры страны любви и романтики прозвучат на концерте La vie en rose. Выступит певица, солистка Қазақконцерта Гульнар Кошенова.

    АЛМАТЫ

    В 11:30 в Доме социальных услуг пройдет совместное заседание экспертного клуба Sarap КИОР и студенческого дискуссионного клуба «Политолог» КазНУ имени Аль-Фараби «Политические реформы: риски и перспективы».


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