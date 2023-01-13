Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января
13 Января 2023, 20:00
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января.
АСТАНА
В 10:00 в зале заседаний городского маслихата состоится совместное заседание выборщиков по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.
С 11:00 посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.
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