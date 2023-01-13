Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января

13 Января 2023, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января.

АСТАНА

В 10:00 в зале заседаний городского маслихата состоится совместное заседание выборщиков по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

С 11:00 посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования.