Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 января.

В 11.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан о регистрации избранных депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва. На интернет-ресурсе Центризбиркома будет представлена онлайн-трансляция заседания https://www.election.gov.kz/rus/news/releases/index.php?ID=5510 .





В 11.30 в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» состоится встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и акима г.Нур-Султан Алтая Кульгинова. В рамках встречи будет проведен ряд выездных мероприятий: посещение Единого центра по оказанию услуг в сфере жилья, который был открыт в октябре 2020 года по концепции проекта «Астана – адалдық алаңы» (пр. Республики,32); посещение нового фронт офиса Департамента по делам обороны, деятельность которого сконцентрирована на оказании услуг и консультаций населению (улица Затаевича 13/1); презентация новой социальной аптеки открытой по инициативе проекта «Астана – адалдық алаңы», реализующей лекарственные препараты по минимальным наценкам для граждан (улица Азербаева,4/1).

В 12.00 в Международной тюркской академии состоится презентация книг «Карабах - враг Азербайджана: история, культура, природа», «Истинные события Карабаха» и «Азербайджанской Народной Республики».

Известные деятели государства и сообщества, руководители дипломатических миссий, известные ученые и представители интеллектуальных сообществ примут участие в встрече ожерелья. ZOOM ID: 83757446304, https://us02web.zoom.us/j/83757446304.

АЛМАТЫ

В 11.00 открытие первого визит-центра в государственном национальном природном парке «Иле-Алатау» (г.Алматы).