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    21:05, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 10.00 во Дворце Независимости состоится официальное открытие и пленарное заседание VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий во Дворце мира и согласия — Обращение Святого Отца.

    В 14.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 16.45 на территории международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem состоится масштабная религиозная месса с участием Папы Римского.


    АЛМАТЫ

    В 09.00 в здании «Ғылым ордасы» начнется Международная научно-практическая конференция «Приоритеты механики и теории автоматического управления в развитии космической техники и технологий», посвященная 75-летнему юбилею профессора, академика НАН РК и НИА РК Мейрбека Молдабекова.

    В 10.00 в Grand Hotel Tien Shan состоится региональная встреча по итогам исследовательского проекта по изучению достаточности системы реагирования на гендерно обусловленное насилие в странах Центральной Азии.

    Данное исследование является частью региональной программы Инициативы «Луч света» по искоренению всех форм насилия и вредных практик в отношении женщин и девочек. Онлайн-трансляция мероприятия в аккаунтах исследовательского центра PaperLab: https://www.youtube.com/paperlab , https://www.facebook.com/paperlabkz/ .



    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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