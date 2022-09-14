НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 во Дворце Независимости состоится официальное открытие и пленарное заседание VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий во Дворце мира и согласия — Обращение Святого Отца.

В 14.00 начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 16.45 на территории международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem состоится масштабная религиозная месса с участием Папы Римского.





АЛМАТЫ

В 09.00 в здании «Ғылым ордасы» начнется Международная научно-практическая конференция «Приоритеты механики и теории автоматического управления в развитии космической техники и технологий», посвященная 75-летнему юбилею профессора, академика НАН РК и НИА РК Мейрбека Молдабекова.

В 10.00 в Grand Hotel Tien Shan состоится региональная встреча по итогам исследовательского проекта по изучению достаточности системы реагирования на гендерно обусловленное насилие в странах Центральной Азии.

Данное исследование является частью региональной программы Инициативы «Луч света» по искоренению всех форм насилия и вредных практик в отношении женщин и девочек. Онлайн-трансляция мероприятия в аккаунтах исследовательского центра PaperLab: https://www.youtube.com/paperlab , https://www.facebook.com/paperlabkz/ .



