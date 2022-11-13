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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября

13 Ноября 2022, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября
13 Ноября 2022, 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 ноября.

АСТАНА

В 10:00в зале пленарных заседаний Мажилиса состоится Правительственный час.

В 11:00в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД на тему «О мерах по борьбе с интернет-мошенничеством».

В 12:00 состоится пресс-конференция СЦК на тему «Обеспечение пожарной безопасности в отопительный период».

В 17:30состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором будут рассмотрены вопросы аккредитации международных наблюдателей и ее итоги, а также организация работы со списками избирателей.


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