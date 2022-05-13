13 Мая 2022 21:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 мая.

НУР-СУЛТАН

В 9.30 стартует первый Форум экспортеров (ул. Мангилик Ел 55/19, блок с.3.3).

В 14.00 Ассоциация выпускников Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета (ВШГП) проведет мероприятие «Policy Challenge». Мероприятие пройдет при поддержке Общественного объединения «NU Alumni», Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане, а также Отдела государственного управления Администрации Президента РК.

В 15.00 на сцене театра «Астана Балет» состоится отчетный концерт Казахской национальной академии хореографии за 2021 – 2022 учебный год.





АЛМАТЫ

В 09.00 во Дворце Республики состоится XXVII официальная церемония выпуска студентов Университета КИМЭП.