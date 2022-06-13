13 Июня 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июня.

НУР-СУЛТАН

В 7:00 - пресс-тур в курортную зону «Боровое» на торжественное открытие II ежегодного симпозиума «ART TALK».

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-май 2022 года; развитие медицинской и фармацевтической промышленности в Республике Казахстан.

В 10.00 в «Эталонном центре» - техническое обсуждение проекта национального стандарта «Самокаты электрические. Технические требования».

В 15:00 в БЦ «Нурсаулет-2» состоится День открытых дверей для студентов специальности «Фармация» Медицинского университета «Астана».

В 17:00 в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им.К.Куанышбаева пройдет закрытый предпремьерный показ спектакля «Баян Сұлу - Қозы Көрпеш» для СМИ.

В 17:30 - пресс-подход и премьера оперы «Дон Жуан», подготовленная Международной оперной академией Astana Opera.

АЛМАТЫ

В 08:00 в городском центре крови пройдет ежегодное торжественное мероприятие «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором – спасайте жизни».

В 10:00 в гостинице Kazzhol Park - пресс-завтрак, посвященном результатам исследования пищевых привычек казахстанцев, как одного из факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, организованного Национальной ассоциацией «Денсаулык».