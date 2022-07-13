13 Июля 2022 20:30

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 июля.

В 9.30 в The St. Regis Astana состоится 60-е заседание электроэнергетического Совета СНГ с участием вице-министра энергетики РК Жандоса Нурмаганбетова и представителей Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Туркменистана.

В 10.00 в здании Назарбаев Университета пройдет V-е заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В 11.00 в режиме видеоконференцсвязи состоится расширенное заседание Правительства с участием Президента РК К. Токаева.

В 14.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социально-экономическом развитии Восточно-Казахстанской области в рамках поручений Главы государства». Спикер: Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 18.00 в «Астана Опера» пресс-подход, посвященный завершению IX театрального сезона.

















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