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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля

13 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 февраля.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь 2023 года; коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности.

В 10:00в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан пройдет акция «Книга в село» по случаю Международного дня книгодарения.

В 11:00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Борьба с инфекционными заболеваниями среди детей». Спикер: Динагуль Баешова – врач-инфекционист многопрофильной городской больницы № 3 города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook.

В 15:00запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Особенности поступления в военные учебные заведения Министерства обороны РК». Спикеры: начальник департамента военного образования и науки МО РК генерал-майор Жумабек Ахметов; начальник Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова полковник Бауыржан Ибатуллин; начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Кайрат Даутов; и.о. начальника Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова полковник Бауржан Куатов.


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