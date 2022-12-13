Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 декабря

13 Декабря 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 декабря.

АСТАНА

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Предвыборной программы Главы государства К. Токаева и поручений, данных на расширенном заседании Правительства 12 декабря 2022 года.

В 9:15 в Astana Hub ПРООН в Казахстане проводит презентацию цифровых решений для устойчивого развития.

В 9:30 в Казмедиацентре состоится VII Республиканский форум отцов.

В 10:00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О системе цифровизации науки и образования». Спикеры:

вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов; председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Зәки.

В 10:00 созывается очередная сессия маслихата города Астаны седьмого созыва.

В 11:00 торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик» и «Лучший участник внешнеэкономической деятельности» по итогам 2021 года по 18-ти номинациям пройдет по адресу проспект Женис 11.

В 11:00 в Центре поддержки семьи «Жанұя» состоится встреча вице-министра труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыковой с населением города Астаны.

В 11:00 в Национальной академической библотеке по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Испанией состоится литературный вечер с участием известного испанского писателя Хавьер Моро.

В 12:00 состоится церемония торжественного открытия центра судебной экспертизы с участием министра юстиции РК К. Мусина.

В 12:00 запланирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Итоги форума про продовольственную безопасность стран ОИС «IOFS Day». Спикеры: председатель Исполнительного Совета Исламской Организации по Продовольственной Безопасности Доктор Масуд Джаралла Аль-Марри; генеральный директор международного штаба Исламской Организации по Продовольственной Безопасности Ерлан Байдаулет..

В 15:00 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О чемпионате мира по шахматам в городе Алматы» . Спикеры: президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович (через ZOOM); вице-президент РОО «Казахстанская шахматная федерация» Дармен Садвакасов; исполнительный директор РОО «Казахстанская шахматная федерация» Гульмира Даулетова; руководитель управления спорта города Алматы Ерден Хайруллин (через ZOOM).

В 18:30 ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится пресс-конференция и премьера – детский мюзикл «Алдар көсе», которую представит первый государственный театр мюзикла в Казахстане и Центральной Азии «ASTANA MUSICAL».

В 19:00 театр «Астана Балет» представит столичной публике национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри, посвященный Дню независимости Казахстана.